26 мая, 10:50

Биохимик Инчауспе: после завтрака не должно происходить резкого повышения уровня глюкозы

Эксперт назвала идеальный завтрак для психического благополучия

Фото: depositphotos/minadezhda

После идеального завтрака не должно происходить резкого повышения уровня глюкозы в крови. Это важно для психического благополучия, заявила биохимик Джесси Инчауспе. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на El Tiempo.

Эксперт подчеркнула, что первый прием пищи влияет на психическое состояние и самочувствие человека в течение дня. Например, нестабильный уровень сахара может сделать человека более импульсивным и перегруженным. Это, в свою очередь, повышает уровень стресса.

По словам Инчауспе, сладкие завтраки способны вызвать резкий скачок глюкозы. При этом пища с высоким содержанием белков и жиров помогает поддерживать стабильный уровень сахара и обеспечивает более равномерный приток энергии.

Последовательность употребления продуктов не менее важна. Как пояснила биохимик, сначала лучше есть клетчатку, а после белки и жиры. Углеводы лучше оставлять на конец приема пищи.

Ранее врач-терапевт Татьяна Залетова назвала лучшие продукты для поддержания здоровья микробиоты. По ее словам, наиболее полезными являются отварной картофель, черника, кимчи и матча, так как для здоровья важны ферментированные продукты, клетчатка, резистентный крахмал, растительные пигменты полифенолы.

Кроме того, снижение разнообразия микробиоты является фактором риска развития ожирения, инсулинорезистентности и сахарного диабета II типа.

