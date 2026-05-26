26 мая, 14:11

Молдавия начала процедуру выхода из СНГ

Фото: depositphotos/luckyuran

Исполком СНГ получил от Молдавии уведомление о намерении выйти из ключевых соглашений Содружества. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в ходе круглого стола на тему "35 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, задачи, перспективы", пишет ТАСС.

По его словам, Кишинев направил соответствующее заявление в апреле 2026 года, после чего была запущена официальная процедура выхода, которая займет около года. При этом молдавская сторона заявила о желании сохранить участие в экономическом сотрудничестве в рамках СНГ.

Лебедев отметил, что похожая ситуация ранее сложилась с Грузией. После выхода из Содружества Тбилиси сохранил участие в ряде экономических соглашений СНГ. Сейчас, по словам генсека, Грузия продолжает работать в 34 таких соглашениях.

Ранее сообщалось, что Минск получил официальное уведомление от Молдавии о выходе из Содружества. Страна официально перестанет быть членом СНГ 8 апреля 2027 года.

В ГД при этом заявляли, что намерения республики выйти из содружества говорят о том, что Кишинев действует в интересах других стран. По оценкам молдавской оппозиции, выход государства из СНГ станет очередным шагом к уничтожению страны и разрыву экономических связей с РФ.

