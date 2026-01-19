Депутат Аршинова: решение Молдавии выйти из СНГ продиктовано интересами других стран

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Заявленное намерение Молдавии выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ) свидетельствует о том, что президент страны Майя Санду и ее правительство действуют в интересах других стран. Таким мнением в беседе с ТАСС председатель совета автономной некоммерческой организации "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова.

Ранее сообщалось, что в МИД Молдавии начали подготовку к полному выходу страны из СНГ. Как заявил глава ведомства Михай Попшой, сейчас в министерстве ведется процесс разработки денонсации соглашений, которые лежат в основе создания организации. Речь идет об учредительном соглашении СНГ и приложении к нему, а также уставе СНГ.

В мае 2023 года председатель парламента Молдавии сообщил об инициации выхода страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он отправил властям запрос на подготовку соответствующего проекта.

Глава парламента республики Игорь Гросу также заявлял, что Молдавия денонсировала конвенцию о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. Решение о выходе из договора было принято на заседании парламента республики.