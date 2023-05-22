Молдавия инициировала процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ

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Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил об инициации выхода республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он направил в правительство запрос на подготовку соответствующего проекта. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Решение было принято после обсуждения с президентом Майей Санду, гражданами, представителями правительства и правящей Партии действия и солидарности, отметил Гросу. Он добавил, что у Молдавии нет общих границ с СНГ, а членство в СНГ не помогло республике решить насущные проблемы.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия пыталась свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы. По словам Санду, планы Кремля "очевидны" и заключаются в том, чтобы сменить правительство в Кишиневе на пророссийское и использовать Молдову в конфликте против Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что действующие власти Молдавии пытаются дрейфовать в сторону русофобии, однако это не совсем сходится с общественным настроением в этой стране. По его словам, в Молдавии наблюдаются акции протеста. Российские власти видят, что огромное число людей в этой стране не согласны с такой политикой.