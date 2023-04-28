Власти Молдавии стремятся дрейфовать в сторону русофобии – Песков

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Действующие власти Молдавии пытаются дрейфовать в сторону русофобии, однако это не совсем сходится с общественным настроением в этой стране. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в Молдавии наблюдаются акции протеста. Российские власти видят, что огромное число людей в этой стране не согласны с такой политикой, считает Песков.

Вместе с этим пресс-секретарь главы государства заявил, что Москва сожалеет из-за курса, который взял Кишинев. Также Песков указал на любопытные, по его мнению, процессы. Представитель Кремля считает, что Молдавия уже уничтожила свой язык, урезает суверенитет.

"Они уже уничтожили свой язык: больше они не называют это молдавским языком. Мы видим, вот этот вот дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии, мы видим действия, направленные на сознательное урезание своего собственного суверенитета", – заявил Песков.

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан рассказал, что руководство страны не позволит въехать в государство Владимиру Путину и другими официальным лицам РФ, а также деятелям культуры, которые участвуют в избирательных кампаниях в этой стране.

По его словам, власти готовят черный список тех людей, которым будет запрещен въезд.