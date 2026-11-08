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08 ноября, 15:22

Политика

Песков заявил, что разговоров с Европой по соглашению о безопасности не было

Фото: kremlin.ru

Контактов с европейскими странами по теме соглашения о безопасности у России не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

При этом, по его словам, американская сторона подобные консультации с европейцами действительно проводила. Песков добавил, что европейцы до сих пор не определились с переговорщиком, который представлял бы их в диалоге с Россией по этому вопросу.

Однако, как сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL, представители европейских стран, включая Францию, приедут в Абу-Даби, где пройдут переговоры с участием России, США и Украины.

"Франция будет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих обсуждениях", – подчеркнул он.

Министр при этом уточнил, что сам он в переговорах участвовать не будет. При этом он не стал разглашать, кто будет представлять Францию.

Отдельно пресс-секретарь президента РФ рассказал о заботе Владимира Путина о детях погибших участников специальной военной операции (СВО). В День народного единства глава государства принял участие в нескольких мероприятиях, в том числе возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии принимали участие дети героев СВО.

Вечером того же дня президент пригласил их на чаепитие в Кремль. По словам Пескова, решение об этом глава государства принял прямо по ходу: "Давайте их всех позовем, если они еще не уехали из Москвы".

"Это дети, отцы которых погибли на СВО. И для президента это святая тема, без преувеличений святая тема", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны стремятся получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако их реальный вклад в этот процесс пока остается под вопросом. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, европейские государства не хотят, чтобы переговоры проходили исключительно между Россией и США.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны обсудят договоренности в сфере безопасности, снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

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