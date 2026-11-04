Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

Вместе с главой государства в торжественной церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.

Среди участников были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Олег Гончаров.

В церемонии также участвовали XXIV пандито хамбо лама, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

К мероприятию присоединились юные подопечные фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", члены "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", движения "Волонтеры Победы", Ассоциации ветеранов СВО, молодые активисты Общероссийского народного фронта, ученики кадетского класса ФСО России, а также представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России" и центра "Воин".

Путин также кратко пообщался на Красной площади с детьми героев спецоперации, представителями молодежных организаций и юными волонтерами. Всего их было около 30 человек.

Кроме того, президент РФ пообщался с представителями религиозных конфессий. Он отметил, что представители африканских стран, посещавшие Москву в рамках саммита Россия – Африка, были приятно удивлены религиозным миром и согласием в РФ.

"Вообще они очень многому удивились, когда Москву осмотрели. Многому, но это один из важнейших элементов нашей жизни, который все отмечали", – согласился Путин.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Праздник посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Ранее Сергей Собянин поздравил горожан с Днем народного единства. Мэр Москвы отметил, что данный государственный праздник напоминает о героических страницах отечественной истории и вдохновляет на новые свершения.

По его словам, любовь к Родине и сплоченность делают нас сильнее, а поставленные цели – безусловно достижимыми. В завершение мэр пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо России.

