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04 ноября, 09:07

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил горожан с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

Мэр Москвы отметил, что данный государственный праздник напоминает о героических страницах отечественной истории и вдохновляет на новые свершения. По его словам, любовь к Родине и сплоченность делают нас сильнее, а поставленные цели – безусловно достижимыми.

"Вместе мы преодолеем все испытания, выстоим и победим", – добавил Собянин.

В завершение мэр пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо России.

Ранее Собянин вручил группе москвичей государственные награды России и награды города в преддверии Дня народного единства. Церемония награждения прошла в Мраморном зале столичной мэрии. Мэр выразил благодарность награжденным за их труд, за душевное отношение к делу, которому они посвятили свою жизнь.

Наград удостоились общественные деятели, работники промышленности, транспорта, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других сфер, внесшие большой вклад в развитие города и страны. Среди наград, которые вручил Собянин, – орден Дружбы, орден Пирогова, медаль Луки Крымского, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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