Молодежная сборная РФ по футболу сыграет матчи против команды из Киргизии 13 и 16 ноября

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Молодежная сборная России по футболу (до 23 лет) проведет два матча против команды из Киргизии 13 и 16 ноября в турецком городе Дериндже. Об этом говорится на сайте Российского футбольного союза.

Игры станут частью учебно-тренировочного сбора. Подготовку россияне начнут 7 ноября в Новогорске, тренировки закончатся 11 ноября.

К матчам молодежную команду подготовит Иван Шабанов. После этого сборная отправится в Турцию, где продолжит занятия и проведет обе встречи с командой Киргизии U-23.

Ранее сообщалось, что футбольный матч между сборными России и Венесуэлы, запланированный на 17 ноября в Краснодаре, посвятят памяти нападающего Никиты Симоняна и победе советской команды на Олимпийских играх 1956 года. Российские футболисты выйдут на поле в специальной ретроформе, стилизованной под форму сборной Советского Союза 1950–1960-х годов.

FIFA согласовала акцию с учетом заслуг Симоняна, который был уроженцем Краснодарского края. Согласно правилам международной федерации, на форме сборных не допускается символика размером больше 12 сантиметров, поэтому надпись "Россия" прошла специальное согласование.