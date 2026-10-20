20 октября, 11:48Спорт
Сборная России по футболу сыграет с командой Узбекистана в ноябре
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Узбекистана 12 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в Ташкенте. Для команд это будет вторая очная игра на уровне национальных сборных: первый матч состоялся 20 ноября 2022 года и завершился со счетом 0:0.
Между тем российская сборная сохранила 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Первую строчку заняла Испания, вторую – Аргентина, третью – Франция.
В сентябре и октябре сборная РФ провела три товарищеских матча. Россияне обыграли сборные Ирана и Намибии, а также сыграли вничью с Нигерией.
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