Сборная России по футболу сыграет с командой Узбекистана в ноябре

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Узбекистана 12 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в Ташкенте. Для команд это будет вторая очная игра на уровне национальных сборных: первый матч состоялся 20 ноября 2022 года и завершился со счетом 0:0.

Между тем российская сборная сохранила 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Первую строчку заняла Испания, вторую – Аргентина, третью – Франция.

В сентябре и октябре сборная РФ провела три товарищеских матча. Россияне обыграли сборные Ирана и Намибии, а также сыграли вничью с Нигерией.