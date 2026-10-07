Директор "Спартака" Кахигао удивился количеству вопросов о Дзюбе

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Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао заявил, что не понимает большого количества вопросов об Артеме Дзюбе. Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Он же не Месси, у которого был прощальный матч. Он не игрок "Спартака". Не могу давать ответы об игроках других клубов. Не вел переговоров ни с его представителем, ни с ним. Точка", – сказал Кахигао.

Поводом для сравнения с Месси стал последний матч аргентинца за сборную страны. В ночь на 7 октября Аргентина обыграла Бенин со счетом 3:0 в товарищеской встрече, а Месси забил с пенальти и отдал две результативные передачи.

Вместе с тем в начале октября Дзюба, признанный лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной сборной, объявил о завершении карьеры. По его словам, он, возможно, еще выйдет на поле за одну из медиакоманд в Кубке России "для статистики", но и это не точно.