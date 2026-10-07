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07 октября, 08:38

Спорт

Месси заявил, что день прощального матча за сборную стал самым грустным в его карьере

Фото: AP/Photo/Gustavo Garello

День прощального матча за сборную Аргентины стал самым грустным в карьере нападающего футбольного клуба "Интер Майами" Лионеля Месси. Об этом он заявил после матча, обращаясь к трибунам.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Бенина в игре. Встреча состоялась в Буэнос-Айресе на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти". Матч завершился со счетом 3:0.

"Я прощаюсь со сборной. Теперь я буду за нее болеть. Я люблю вас, я благодарен Богу за то, что я аргентинец. Большое спасибо", – сказал футболист.

Месси является чемпионом мира (2022), двукратным серебряным призером мировых первенств (2014, 2026), а также олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Всего за сборную он провел 208 матчей, забил 125 голов и отдал 68 результативных передач.

Ранее Месси обновил мировой рекорд по числу завоеванных командных титулов за карьеру. "Интер Майами" стал победителем Кубка чемпионов, победив в финале мексиканский "Крус Асуль". Этот титул стал для Мессии 49-м в карьере.

Французский журнал France Football включил футболиста в список претендентов на "Золотой мяч", который вручается лучшему игроку по итогам сезона-2025/26. В прошедшем сезоне он во второй раз подряд был признан лучшим игроком североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), которую его клуб выиграл.

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