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Джеки Чан появится в четвертой части франшизы "Час пик", выход которой запланирован на 2028 год. Контракт с актером уже подписан, сообщает издание Puck со ссылкой на продюсера Артура Саркиссяна.

Начать работу над фильмом собирались еще осенью, однако запуск отложили из-за переговоров о гонорарах актеров. Изначально Чану и Крису Такеру, который также должен сняться в картине, предложили по 8 миллионов долларов, но они отвергли эту сумму. Для сравнения, за третью часть франшизы, вышедшую в 2007 году, каждый из них получил около 20 миллионов долларов. При этом на данный момент переговоры с Такером близки к завершению.

Бюджет четвертой части франшизы составит 120 миллионов долларов. Съемки планируют провести в Африке, Китае, Италии и Саудовской Аравии.

В качестве режиссера вновь станет Бретт Рэтнер. После документального фильма "Мелания" он вернется к работе над игровым кино. "Час пик 4" станет его первой игровой картиной с 2014 года, когда на экраны вышел "Геракл" с Дуэйном Джонсоном. Фильм собрал 234 миллиона долларов в мировом прокате.

Ранее стало известно, что фильм "Голодные игры: Рассвет жатвы" собрал 21,25 миллиона долларов на предпоказах. Это второй результат в истории франшизы и среди релизов 2026 года, уступивший только ленте "И вспыхнет пламя". Новая картина более чем втрое превзошла показатели предыдущего приквела и обошла "Одиссею" Кристофера Нолана.