Фото: кадр из фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы"; режиссер – Фрэнсис Лоуренс; производство – Color Force, Lionsgate Productions Ltd., Medienboard Berlin-Brandenburg

Картина "Голодные игры: Рассвет жатвы" заработала на предпоказах 21,25 миллиона долларов. Об этом сообщает Deadline.

Это второй результат в истории франшизы и второй среди релизов 2026 года. Больше на предпоказах собрала только лента "И вспыхнет пламя" – 25,2 миллиона долларов. В 2026 году лидирует блокбастер "Человек-паук: Новый день".

Новая картина более чем втрое превысила показатель предыдущего приквела – "Баллады о змеях и певчих птицах". Также она обошла "Одиссею" Кристофера Нолана, собравшую на предварительных показах 17,6 миллиона долларов, "Майкла" и вторую часть "Дьявол носит Prada".

В российский прокат второй приквел "Голодные игры: Рассвет жатвы" выйдет 26 ноября. Действие развернется за 24 года до событий первого фильма. Сюжет расскажет о 16-летнем Хеймитче Эбернети – наставнике Китнисс Эвердин и единственном победителе из дистрикта 12.

История начнется утром жатвы 50-х Голодных игр – Второй квартальной бойни, которая проводится раз в 25 лет. По правилам каждый дистрикт отправляет вдвое больше участников, поэтому вместо 24 трибутов сражаться будут 48 детей. Главную роль исполнит Джозеф Зада.

Режиссером выступил Фрэнсис Лоренс, сценарий написал Билли Рей. Продюсерами стали Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон и сам Лоренс.

