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Владимир Путин рассказал, как в 1952 году его крестил отец Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в то время служил в Преображенском соборе в Ленинграде. Об этом глава государства сообщил в фильме "Наше крещение. Предстоятель" к 80-летнему юбилею патриарха, который снял сербский режиссер Эмир Кустурица.

"Мы как-то несколько лет назад с патриархом разговаривали, и я его спросил, как он в церковь пришел вообще. Он рассказал, что его отец был священником", – поделился президент.

В той беседе он уточнил у патриарха Кирилла, где и когда служил его отец, и выяснилось, что отец Михаил служил в Преображенском соборе в 1950-х годах, а священнослужителя, который крестил президента, так же звали Михаилом.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что в Преображенском соборе был лишь один Михаил, и выяснилось, что именно он крестил главу государства. Президент добавил, что батюшка во время крещения предложил его матери назвать сына Михаилом.

"Мне мама рассказывала, как это было: крестили меня в тайне от отца, он был членом КПСС. Не знаю, насколько это была тайна действительно серьезной, но так, во всяком случае, мне говорили, когда я уже подрос. <...> И батюшка, который тогда там служил, он предложил назвать меня Михаилом. Он говорит: "Сегодня день Михаила – день ангела – и я, – говорит, – Михаил", – рассказал президент.

Однако его мать извинилась и сказала, что уже назвали сына в честь отца.

Ранее Путин присудил патриарху Кириллу государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Документ также предусматривает присвоение ему почетного звания лауреата.

До этого президент рассказал, что ежедневно молится за Россию и за народ страны. По словам президента, РПЦ сыграла уникальную роль и в становлении русской нации, и государственности страны.