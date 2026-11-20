Фото: x.com/Titanic_Museum

Кольцо с бриллиантом, принадлежавшее одной из самых известных пассажирок "Титаника", модельеру Люси Дафф-Гордон, выставят на аукцион. Оценочная стоимость лота составляет 80 тысяч фунтов (почти 105 тысяч долларов), пишет газета The Independent.

Торги аукционного дома Henry Oldridge&Son назначены на 21 ноября. Они пройдут в городе Девайзес в английском графстве Уилтшир.

По данным издания, украшение с крупным бриллиантом могло быть подарено хозяйке на помолвку. Десятилетиями реликвия передавалась по наследству. К лоту прилагаются письмо, подтверждающее происхождение, и официальный сертификат Пробирной палаты Бирмингема.

Представитель аукционного дома Эндрю Олдридж отметил, что ювелирные изделия выживших пассажиров "Титаника" попадают на рынок исключительно редко.

"Продажа столь личного предмета, принадлежавшего столь известному пассажиру и переданного прямым потомком, – это почти беспрецедентный случай", – сказал он.

Шлюпка, в которой спаслись Люси Дафф-Гордон и ее супруг, была рассчитана на 40 человек, но на ее борту оказались лишь 12 пассажиров. Позже супругов обвиняли в подкупе экипажа и в том, что они покинули тонущее судно, не дождавшись остальных, но эти обвинения им удалось опровергнуть.

Ранее на аукционе Aguttes во французском Нейи-сюр-Сен продали сервиз княгини Ольги Николаевы, дочери императора Николая I, за 321 тысячу евро. При этом изначально изделия оценивались в 40–80 тысяч евро. Сервиз включает восемь предметов из позолоченного серебра 875-й пробы.