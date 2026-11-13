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13 ноября, 10:01

В мире

Сервиз дочери Николая I продали во Франции за 321 тыс евро

Фото: aguttes.com

Сервиз княгини Ольги Николаевы, дочери императора Николая I, ушел с молотка на аукционе Aguttes во французском Нейи-сюр-Сен за 321 тысячу евро. Об этом сообщает RT со ссылкой на карточку лота.

Изначально изделия оценивались в 40–80 тысяч евро, однако итоговая сумма превысила стартовый диапазон в несколько раз. Сервиз, произведенный в 1840 году в Санкт-Петербурге, включает восемь предметов из позолоченного серебра 875-й пробы. Общий вес сервиза составляет почти 20 килограммов.

Ранее по Франции на аукционе продали личные вещи актрисы Брижит Бардо. Они ушли с молотка за 954 тысячи евро, что почти в 20 раз превысило их оценочную стоимость. В частности, ажиотаж вызвал лот из двух собачьих ошейников, которые изначально оценили в 30 евро за пару. По завершении торгов их конечная цена выросла до 9,4 тысячи евро.

До этого оригинальную обложку комикса "Астерикс в Британии" художника Альбера Удерзо продали на аукционе за рекордные 1,2 миллиона евро. Учитывая сборы, итоговая стоимость работы составила 1,47 миллиона евро.

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