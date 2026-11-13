Корональная дыра на Солнце может вызвать геомагнитные возмущения 17 ноября

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Слабые геомагнитные возмущения могут произойти на Земле во вторник, 17 ноября, из-за появления новой корональной дыры на Солнце. Такой прогноз представили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По оценке ученых, размеры и расположение корональной дыры не позволят ей вызвать серьезные геомагнитные явления. Модели указывают на вероятность лишь слабых возмущений.

Ранее, 12 ноября около 00:00, на Солнце произошла вспышка класса M1.7. Она относится к сильным, но оказалась на нижней границе этой категории. После нее ученые зафиксировали несколько менее мощных вспышек класса C.

При этом запас энергии для новых крупных выбросов, по оценке специалистов, практически исчерпан, а в активных областях звезды распадаются солнечные пятна.

