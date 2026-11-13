В США сотруднику Apple предъявили обвинения в убийстве двухлетней девочки

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Бывшего сотрудника компании Apple, 38-летнего Эрика Чен Су, обвинили в убийстве двухлетней Райли Ховард. Девочка погибла в ДТП, которое, как считает полиция, произошло по вине мужчины, сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал ABC7.

Авария произошла на Тантау-авеню в Купертино, неподалеку от штаб-квартиры компании. По данным следствия, Чен Су разогнался на своей Toyota Camry примерно до 160 километров в час и врезался в автомобиль, стоявший на красный сигнал светофора. В тот момент в машине находились девочка и ее няня. От удара транспортное средство загорелось.

Очевидцы бросились к горящей машине и успели вытащить женщину и ребенка. Пострадавших с тяжелыми травмами экстренно доставили в больницу, однако спасти жизнь малышки врачам не удалось. Местные жители устроили на месте трагедии стихийный мемориал в память о погибшей.

Прокуратура округа Санта-Клара предъявила Чен Су обвинения в убийстве и нападении с применением опасного орудия. На первое заседание Эрика Чен Су привезли в инвалидной коляске. Свою позицию по предъявленным обвинениям он пока не озвучил. Следующее слушание по делу назначено на 30 ноября.

Ранее массовая авария произошла в городе Орлова на севере Чехии из-за гололеда. В результате столкновения 23 автомобилей травмы получили шесть человек. Пострадавших доставили в больницы. Все они получили травмы средней степени тяжести.