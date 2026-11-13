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13 ноября, 08:58

Происшествия

В ФРГ госпитализировали 16 детей из-за батареек в кексах

Фото: depositphotos/zimmytws​

В начальной школе города Косвиг в ФРГ 16 детей съели кексы, в которых обнаружили батарейки-таблетки. Учеников доставили в больницы для обследования, сообщает портал Stern.

Инцидент произошел утром 12 ноября. Как сообщила администрация округа, детей отвезли в больницы Дессау и Виттенберга. В полиции уточнили, что никто из школьников серьезно не пострадал.

Одна из учениц принесла выпечку на благотворительную ярмарку, утверждая, что кексы домашнего приготовления. Двое детей, начав есть угощение, заметили внутри мелкие предметы и не стали их проглатывать. При осмотре выяснилось, что это батарейки.

В больнице Дессау обследовали 10 детей. Врачи не обнаружили ни у одного из них проглоченных элементов питания, которые могли бы застрять в пищеводе и вызвать сильные ожоги.

На данный момент нет доказательств того, что батарейки были добавлены в выпечку намеренно. Вопрос о возможной халатности будет рассмотрен в ходе расследования.

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