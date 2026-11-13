Сбой в работе сервисов Microsoft затронул 74 страны и территории

Фото: depositphotos/wolterke​

Сбой в работе систем корпорации Microsoft охватил 74 страны и территории. Об этом сообщил сервис Downdetector в соцсети X.

Согласно отчету сервиса, сообщения о сбоях из 74 стран и территорий поступили всего за час.

Количество жалоб на работу сервисов Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive выросло более чем в 100 раз. Также поступали жалобы на работу Xbox, GitHub и LinkedIn, но их было значительно меньше. Примерно 30% обращений поступило из США.

Жалобы на трудности в работе сервисов компании Microsoft начали поступать вечером 12 ноября. Помимо США, на неполадки указывали в Канаде, Великобритании, Германии, Испании и других странах.