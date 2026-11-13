Над Калужской областью сбили 133 украинских БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Над Калужской областью за вечер и минувшую ночь сбили 133 беспилотника. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в мессенджере MAX.

На местах работают оперативные группы.

"По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", – написал глава региона.

Беспилотники также пытались атаковать Москву. Сергей Собянин сообщил, что с вечера 12 ноября на подлете к столице уничтожили 106 БПЛА.