В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов в обычном режиме. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

При этом Домодедово, Жуковский и Внуково пока продолжают работать с ограничениями. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры ввели на фоне атаки БПЛА на Москву. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 106 беспилотников на подлете к столице.