03:04Транспорт
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на полеты
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов в обычном режиме. Об этом сообщила Росавиация.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
При этом Домодедово, Жуковский и Внуково пока продолжают работать с ограничениями. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Меры ввели на фоне атаки БПЛА на Москву. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 106 беспилотников на подлете к столице.