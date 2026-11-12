Премьер Эстонии Михал: Европа попала в ловушку из-за переговоров с Россией

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Европейские страны оказались в ситуации, когда обсуждение региональной безопасности стало частью переговорного процесса по украинскому конфликту. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что европейцы попали в ловушку, согласившись на такую повестку. Его слова приводит газета Financial Times.

Михал утверждает, что Россия не должна участвовать в обсуждении архитектуры безопасности Европы.

"Сейчас мы находимся в ловушке", – отметил он.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о прогрессе по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Москве. По его словам, стороны согласовали проведение нового раунда трехсторонних переговоров. Американский дипломат также заявил, что к следующему раунду должны присоединиться европейские представители.

Президент РФ встретился с американскими переговорщиками в Кремле 12 ноября. Переговоры продолжались около двух с половиной часов.

Уиткофф назвал подготовку обмена пленными между Киевом и Москвой сигналом прогресса, а также отметил слаженную работу делегаций на трехсторонних переговорах, которые накануне прошли в Абу-Даби.