Собянин: система ПВО отразила атаку еще 11 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сбиты еще 11 украинских беспилотников, летевших на Москву в четверг, 12 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – подчеркнул мэр.

Ранее Собянин также сообщил об уничтожении 10 беспилотников. Всего, с учетом последней атаки, к настоящему моменту сбит 31 вражеский дрон.

На фоне угрозы в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково были введены временные ограничения на работу. В расписании рейсов возможны изменения, с которыми можно ознакомиться на табло авиагаваней.