NBC: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне умер

12 ноября, 19:38Происшествия
Фото: AP Photo/Tom Brenner
Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона мертв. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в федеральных правоохранительных органах США.
Муниципальные власти Вашингтона уже проинформировали Белый дом об инциденте.
"Белый дом был проинформирован, как это у меня принято", – цитирует мэра Мюриэль Боузер РИА Новости.
О стрельбе в центре Вашингтона стало известно 12 ноября. Инцидент произошел на 15-й улице, примерно в пяти минутах езды от Белого дома.
В результате стрельбы один человек погиб, еще четыре получили огнестрельные ранения. По версии полиции, причиной ЧП стал бытовой конфликт стрелявшего с менеджментом жилого комплекса.