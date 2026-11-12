NBC: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне умер

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Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона мертв. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в федеральных правоохранительных органах США.

Муниципальные власти Вашингтона уже проинформировали Белый дом об инциденте.

"Белый дом был проинформирован, как это у меня принято", – цитирует мэра Мюриэль Боузер РИА Новости.

О стрельбе в центре Вашингтона стало известно 12 ноября. Инцидент произошел на 15-й улице, примерно в пяти минутах езды от Белого дома.

В результате стрельбы один человек погиб, еще четыре получили огнестрельные ранения. По версии полиции, причиной ЧП стал бытовой конфликт стрелявшего с менеджментом жилого комплекса.