Радиостанция "Судного дня" передала сигнал "анданте"

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Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня", передала новый сигнал "анданте". Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 эфир", отслеживающий ее активность.

Это четвертое сообщение за 12 ноября. Оно прозвучало в 17:21 по московскому времени. До этого в эфире можно было услышать "ледозалп" в 15:45 по московскому времени и "бензовоз" в 14:10 по московскому времени.

Также 12 ноября в 12:53 радиостанция передала в эфир сигнал "бесоспор".

До этого радио проявляло активность 5 ноября. Тогда в 11:15 по московскому времени было передано сообщение "подпухлый", а чуть позднее – "миля".