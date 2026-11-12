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12 ноября, 18:02

Шоу-бизнес

Актриса Олексюк занялась танцами после развода с режиссером Горобцом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/aleksandrinaoleksyuk

19-летняя актриса Александрина Олексюк возобновила занятия танцами после развода с режиссером Марком Горобцом. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Девушка призналась, что у нее нет времени на переживания. Сейчас она много времени проводит в МГУ имени М. В. Ломоносова, куда перевелась из Высшей школы экономики. В университете Олексюк изучает кино и медиаиндустрию.

Актриса поделилась, что посещает секцию по спортивным бальным танцам при МГУ. Этому виду спорта она посвятила восемь лет, однако из-за травмы была вынуждена сделать длительный перерыв. Сейчас она полностью восстановилась и прошла отбор, получив максимальные баллы по двум направлениям.

Горобец и Олексюк расстались после почти двух лет брака. Пару заподозрили в разводе после удаления совместных фотографий из соцсетей. Кроме того, они перестали носить обручальные кольца и появляться вместе на публике. Режиссера и актрису активно обсуждали в соцсетях из-за разницы в возрасте – Горобец старше Олексюк на 31 год.

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