РИА Новости: фигуристка Валиева возобновила тренировки на арене "Хрустальный" без тренеров

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Российская фигуристка Камила Валиева снова начала тренироваться на старой арене "Хрустальный" без тренеров из команды Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Спортсменка возобновила тренировки после перерыва, связанного с проблемами со здоровьем. Ей предоставили индивидуальный лед для восстановления и набора формы.

Штаб Тутберидзе работал в московском ледовом дворце "Хрустальный" до переезда в ее новый Центр фигурного катания.

В 2025 году Валиева перешла от Тутберидзе в группу тренера Светланы Соколовской на "Навка Арену". Однако 19 октября этого года СМИ сообщили, что фигуристка возобновила работу с командой своего первого тренера. В свою очередь, Соколовская заявила, что спортсменке будет лучше в группе ее коллеги.