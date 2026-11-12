Внучка артистки Федосеевой-Шукшиной пропустила ее похороны из-за состояния здоровья

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Внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко не присутствовала на ее похоронах по состоянию здоровья. Об этом сообщила "Газете.ру" адвокат и подруга актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

Она отметила, что Трегубенко заранее предупредила семью о своем отсутствии.

"Состояние здоровья не позволило ей присутствовать на прощании. Она об этом сообщила, и я думаю, что это объективная и серьезная причина", – сказала адвокат.

Помимо Трегубенко, на прощании не было старшей дочери артистки Анастасии Ворониной-Франсишку. Она не смогла выехать с Украины.

Федосеева-Шукшина умерла 7 ноября. Ей было 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Владимир Путин выразил соболезнования семье артистки. Федосееву-Шукшину он назвал замечательной актрисой, искренним и обаятельным человеком. По его мнению, она буквально вживалась в образы своих персонажей.

Актрису похоронили 11 ноября на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Василием Шукшиным.

