Сестры Шукшины объединились на похоронах матери, несмотря на многолетний конфликт

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Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга проводили мать в последний путь, взявшись за руки, несмотря на многолетний конфликт.

Отпевание актрисы прошло 11 ноября в московском храме Воскресения Словущего. Во время службы сестры находились по разные стороны гроба, но когда его выносили из храма, Мария и Ольга взялись за руки со слезами на глазах.

Отношения между дочерьми Федосеевой-Шукшиной долгое время оставались напряженными. В 2024 году актриса рассказывала, что ее усилия по примирению дочерей не принесли результата. По ее словам, сестры серьезно поссорились несколько лет назад и прекратили общение.

В 2025 году Мария Шукшина публично говорила о судебных спорах с сестрой из-за наследства их отца, писателя и режиссера Василия Шукшина. Ольга, в свою очередь, упрекала старшую сестру в недостаточном внимании к матери.

Незадолго до своей смерти Федосеева-Шукшина призналась, что все же надеялась на примирение дочерей.

Актриса скончалась 7 ноября в возрасте 88 лет. Причиной ее смерти стала сердечная недостаточность, из-за которой артистку госпитализировали в начале октября.

Владимир Путин выразил соболезнования семье артистки. Федосееву-Шукшину он назвал замечательной актрисой, искренним и обаятельным человеком. По его мнению, она буквально вживалась в образы своих персонажей.

Актрису похоронили 11 ноября на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Василием Шукшиным. Памятный венок на церемонию прощания направил в том числе Путин.