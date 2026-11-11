Мединский заявил, что детали переговоров по Украине не будут обсуждаться до соглашения

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Конкретные детали трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби не будут обсуждаться до достижения окончательных договоренностей. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи в ОАЭ.

Он также рассказал, что тема архитектуры безопасности стала центральной во время встреч 10–11 ноября. Мединский подчеркнул, что данный вопрос затрагивался Москвой не раз. Спустя много лет эта тема "обрела звучание и понимание", добавил он.

При этом конфликт на Украине показал, что вся действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает плохо. Также РФ считает, что сама постановка вопроса о том, что произойдет после неминуемого завершения конфликта, является правильной.

Кроме того, результатом прошедших консультаций стала договоренность Москвы и Киева о новом обмене пленными. По словам Мединского, конкретные параметры будут объявлены в ближайшее время.

Состоявшиеся в Абу-Даби переговоры были трехсторонними. В них участвовали представители России, США и Украины. В первый день встреча продлилась более 4 часов, а во второй – около 1,5 часа. Представители Москвы и Киева вели общение на русском языке. При этом российская делегация не контактировала с представителями Европы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что о ходе переговоров представители РФ постоянно докладывали Владимиру Путину.