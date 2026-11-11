Школьник из Москвы придумал приложение, которое может снизить счета за электричество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Ученик 11-го класса школы № 1195 имени Героя Советского Союза П. И. Меренкова Андрей Стрельцов создал приложение, способное прогнозировать расходы на электроэнергию и позволяющее сэкономить на счетах за электричество. Об этом сообщили в столичном департаменте образования.

Идея программы появилась после обычного вопроса о том, почему зимой счета за свет всегда выше и какой прибор на самом деле расходует больше всего энергии. В квитанции указана только итоговая сумма, и человек не понимает, на что именно он может повлиять.

Программа поддерживает не только однотарифный, но и двух- и трехтарифный счетчики. Это позволяет увидеть, сколько можно сэкономить, если перенести стирку или другие энергоемкие дела на ночное время. Приложение работает на Windows и не нуждается в постоянном подключении к интернету.

Сначала пользователь вписывает бытовые электроприборы, указывает их мощность, класс энергоэффективности, режим работы и сколько часов в сутки они используются. На основе этих данных калькулятор рассчитывает потребление в ваттах и рублях за день, месяц и год. Программа учитывает колебания нагрузки в сети, спрос и сезонные изменения потребления.

После расчета приложение строит наглядную диаграмму, где видно, какие приборы потребляют больше всего энергии. Затем пользователь получает персональные рекомендации. Программа также показывает, сколько денег окупит замена старой техники на новую, и рассчитывает, насколько сократятся выбросы углекислого газа.

Дополнительно школьник собрал прототип умного контроллера. Устройство следит за суммарным потреблением энергии и, если нагрузка превышает заданный лимит, последовательно отключает наименее важные приборы, не допуская перегрузки сети и выбивания пробок. Когда нагрузка спадает, приборы включаются обратно в порядке важности.

Программу протестировали на 30 пользователях: расчеты совпали с ручными и выполненными в электронных таблицах, а большинство участников отметили простоту интерфейса.

Ранее сообщалось, что в московских музеях, подведомственных департаменту культуры, последовательно развивают научно-просветительские программы: посетители изучают биологию, палеонтологию, экологию, генетику и биотехнологии. Среди таких площадок – научно-познавательный центр "Заповедное посольство" в парке "Зарядье", где работают 5 лабораторий – микробиологии, ДНК, экологии и медицины, растений и химии.

