Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 14:30

Технологии

Школьник из Москвы придумал приложение, которое может снизить счета за электричество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Ученик 11-го класса школы № 1195 имени Героя Советского Союза П. И. Меренкова Андрей Стрельцов создал приложение, способное прогнозировать расходы на электроэнергию и позволяющее сэкономить на счетах за электричество. Об этом сообщили в столичном департаменте образования.

Идея программы появилась после обычного вопроса о том, почему зимой счета за свет всегда выше и какой прибор на самом деле расходует больше всего энергии. В квитанции указана только итоговая сумма, и человек не понимает, на что именно он может повлиять.

Программа поддерживает не только однотарифный, но и двух- и трехтарифный счетчики. Это позволяет увидеть, сколько можно сэкономить, если перенести стирку или другие энергоемкие дела на ночное время. Приложение работает на Windows и не нуждается в постоянном подключении к интернету.

Сначала пользователь вписывает бытовые электроприборы, указывает их мощность, класс энергоэффективности, режим работы и сколько часов в сутки они используются. На основе этих данных калькулятор рассчитывает потребление в ваттах и рублях за день, месяц и год. Программа учитывает колебания нагрузки в сети, спрос и сезонные изменения потребления.

После расчета приложение строит наглядную диаграмму, где видно, какие приборы потребляют больше всего энергии. Затем пользователь получает персональные рекомендации. Программа также показывает, сколько денег окупит замена старой техники на новую, и рассчитывает, насколько сократятся выбросы углекислого газа.

Дополнительно школьник собрал прототип умного контроллера. Устройство следит за суммарным потреблением энергии и, если нагрузка превышает заданный лимит, последовательно отключает наименее важные приборы, не допуская перегрузки сети и выбивания пробок. Когда нагрузка спадает, приборы включаются обратно в порядке важности.

Программу протестировали на 30 пользователях: расчеты совпали с ручными и выполненными в электронных таблицах, а большинство участников отметили простоту интерфейса.

Ранее сообщалось, что в московских музеях, подведомственных департаменту культуры, последовательно развивают научно-просветительские программы: посетители изучают биологию, палеонтологию, экологию, генетику и биотехнологии. Среди таких площадок – научно-познавательный центр "Заповедное посольство" в парке "Зарядье", где работают 5 лабораторий – микробиологии, ДНК, экологии и медицины, растений и химии.

Читайте также


технологии

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика