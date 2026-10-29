Музеи Москвы помогают детям развивать исследовательское мышление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В московских музеях, подведомственных департаменту культуры, последовательно развивают научно-просветительские программы: посетители изучают биологию, палеонтологию, экологию, генетику и биотехнологии. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среди таких площадок – научно-познавательный центр "Заповедное посольство" в парке "Зарядье". Он открылся в 2017 году и не раз получал Всероссийскую премию "За верность науке". В центре работают пять лабораторий – микробиологии, ДНК, экологии и медицины, растений и химии. На мастер-классах посетители проводят собственные исследования, участвуют в мониторинге качества воды и состояния почв, знакомятся с геологией и палеонтологией.

Ежегодно центр организует семь научно-просветительских фестивалей с учеными из Москвы, регионов и зарубежных стран. Среди его проектов – "Громкий голос российской науки", "Научный апрель" с программами ко Дню геолога, Дню космонавтики и Международному дню ДНК, а также "Медикфест" о достижениях медицины. Отдельные события приурочены ко Всемирному дню науки.

С 2018 года "Заповедное посольство" – одна из основных площадок Международного фестиваля "Наука 0+". Его более 20 лет проводит Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова при поддержке Российской академии наук и министерства науки и высшего образования РФ.

Программы центра выходят за пределы "Зарядья". В 2024–2025 годах его специалисты участвовали в научных фестивалях и образовательных проектах в Москве и Подмосковье, в Крыму – в научной смене в "Артеке", в Тульской области – в детской зоне фестиваля "Дикая мята". Пятый год подряд ученые центра работают на Конгрессе молодых ученых на федеральной территории "Сириус".

С 2022 года центр регулярно участвует в Фестивале науки Национальной академии наук Белоруссии. В мастер-классах, лекциях, викторинах и научных шоу участвовали школьники из Минска, Шэньчжэня (Китай), Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Узбекистана.

В "Биокластере" – первом естественно-научном комплексе в России – изучают биологию и естествознание. Проект объединяет экспозиции, образовательные программы и лабораторную работу. При подготовке экскурсий сотрудники опираются на школьную программу и федеральные государственные образовательные стандарты. В том числе здесь разбирают темы, которые могут встретиться в проверочных работах и на экзаменах.

"Останавливаемся на сложных, иногда запутанных темах, пытаемся объяснить их наглядно и доступно", – рассказала завотделом научно-просветительских программ и организатор всех научных занятий Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева и "Биокластера" Лилия Ванявина.

Любой сотрудник может предложить авторскую программу. Например, молодой специалист "Биокластера" разработал экскурсию "Кубическая биология" по выставке "12 признаков живого" с игровыми механиками из популярной компьютерной игры.

Чтобы научные знания были понятнее, площадки "Биокластера" включили в городские образовательные программы. Для них созданы тематические экскурсии и интерактивные занятия для посетителей разных возрастов.

В павильоне № 28 "Пчеловодство" работает экспозиция "Жужжащий мир". В музее изучают пчеловодческие традиции разных регионов России на стыке антропологии и этнографии. Это направление курирует старший научный сотрудник Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева и "Биокластера" Юрий Алексеев.

В Государственном Дарвиновском музее детей начинают знакомить с биологией и разнообразием животного мира с раннего возраста. Проекту "Дошкольная академия" в 2026 году исполнилось 10 лет. Для дошкольников и родителей здесь подготовили комплексную программу: разовые занятия и абонементы, детские путеводители, мероприятия на выставках и интерактивные экспозиции.

С детьми и взрослыми занимаются в учебной лаборатории с микроскопами, проводят интерактивные экологические уроки. Биологический кружок "ВООП" ежегодно организует конференции юных натуралистов "Смоленские чтения".

С 2004 года при музее работает информационный центр "ЭкоМосква": там можно самостоятельно изучать природу и экологические проблемы Москвы и Подмосковья, оборудовано 10 компьютерных рабочих мест.

Просветительская работа музея включает лекции к выставкам, курсы повышения квалификации для сотрудников естественно-научных музеев России, семинары и конференции. Специалисты участвуют в подготовке научных статей и каталогов.

С 22 по 26 ноября 2027 года музей примет V Международную конференцию "Современные проблемы биологической эволюции". Она приурочена к 120-летию Государственного Дарвиновского музея, 140-летию со дня рождения Николая Вавилова и 90-летию кафедры биологической эволюции Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Ранее сообщалось, что Музей Победы на Поклонной горе 4 ноября проведет праздничные мероприятия ко Дню народного единства. В этот день попасть в музей можно будет бесплатно. В программу войдут выступления артистов, мультимедийная экспозиция, экскурсии и творческие занятия для посетителей всех возрастов.