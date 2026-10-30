Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Южных Курил

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Подземные толчки зафиксировали в акватории Тихого океана недалеко от Южных Курил. Жители острова Шикотан ощутили землетрясение. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 4,5 произошло 30 октября в 00:12 по московскому времени. Эпицентр находился в 102 километрах к востоку от села Малокурильское на острове Шикотан.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 63 километров под морским дном. На самом Шикотане интенсивность сотрясений достигала двух баллов. Тревогу цунами после землетрясения не объявляли, уточнила Семенова.

Ранее сообщалось, что не менее 16 человек погибли, еще 32 пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,1 в Тибетском автономном районе Китая. Подземные толчки были зафиксированы 22 октября Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром.