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22 октября, 23:39

Происшествия

Как минимум 16 человек погибли в результате землетрясения в Китае

Фото: 123RF.com/albund

Не менее 16 человек погибли, еще 32 пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,1 в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Подземные толчки были зафиксированы 22 октября Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром (EMSC). Подробности сейсмособытия и информация о возможных разрушениях уточняется.

Ранее подземный толчок магнитудой 3,2 зарегистрировали в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Сейсмическое событие произошло в 17 километрах северо-восточнее населенного пункта Курай. Местные жители толчков не ощутили, погибших и пострадавших нет.

Еще одно землетрясение произошло в Пакистане, его магнитуда составила 5,6 балла. Толчки зафиксировали в 49 километрах к северо-западу от города Хуздар, где проживают более 141 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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