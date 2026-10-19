На Камчатке за неделю произошло 11 землетрясений

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На Камчатке за неделю зарегистрировали 11 землетрясений, два из них почувствовали жители населенных пунктов. Такие данные привело Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Всего за отчетный период специалисты зафиксировали 11 сейсмических событий. Для сравнения, неделей ранее их число достигало 27.

Одним из наиболее заметных событий стало землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее в пятницу, 16 октября. По данным сейсмологов, в населенных пунктах интенсивность подземных толчков достигала пяти баллов.

При этом текущий уровень сейсмической активности на Камчатке ученые характеризуют как фоновый повышенный. Это означает, что регион сохраняет повышенную сейсмическую активность, несмотря на сокращение числа зарегистрированных событий по сравнению с предыдущей неделей.