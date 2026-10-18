Землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировали у берегов Ялты

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Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в субботу, 17 октября, у берегов Ялты. Об этом РИА Новости сообщила заместитель директора института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

Толчок был зафиксирован в 09:57 по московскому времени в Черном море, примерно в 18 километрах от побережья в районе Ялты.

Сообщений об ощутимости землетрясения на берегу не поступало. Эпицентр землетрясения расположен на глубине около 27 километров, добавила она.

Ранее землетрясение произошло в Пакистане. Его магнитуда составила 5,6 балла. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.