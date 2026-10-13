Девять россиян эвакуировали вертолетом из пострадавшей от наводнения деревни в Непале

Фото: AP Photo/Nepal Army

Девять российских туристов, оказавшихся отрезанными от внешнего мира из-за наводнения в горах Непала, вывезли вертолетом из деревни Джагат. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России.

Туристов вместе с сопровождавшими их гражданами Непала доставили в Аругхат. По информации дипмиссии, оттуда группа, предположительно, планирует продолжить треккинг.

Россияне отправились в поход вокруг горы Манаслу, но после наводнения 11 октября не смогли покинуть деревню Джагат в округе Горкха. Паводок разрушил дороги и горные тропы, поэтому из соображений безопасности путешественники поднялись выше в горы и стали ждать эвакуации.

В прошлый раз наводнение произошло в Непале 26 августа. Наиболее серьезно пострадали северные районы. Половодье стало результатом землетрясения и последовавшего следом оползня. Стихия нарушила работу туристических маршрутов, которыми пользуются в том числе российские путешественники.