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12 октября, 16:43

Происшествия

Девять россиян не могут выбраться из деревни в горах Непала из-за наводнения

Фото: телеграм-канал Mash

Группа из девяти российских туристов оказалась заблокирована в деревне Джагат в непальском округе Горкха после разлива реки Будхи-Гандаки. Путешественники отправились в треккинг вокруг горы Манаслу, но из-за паводка не могут продолжить маршрут, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Непале.

Наводнение произошло 11 октября и разрушило горные дороги и тропы, по которым туристы могли бы покинуть деревню. По данным российской дипмиссии, прямой угрозы жизни и здоровью россиян нет, однако условия для ночлега остаются плохими.

Основным вариантом эвакуации является вертолет, который туристам придется нанимать за свой счет. При этом, как уточнили в посольстве, страховки участников похода не покрывают расходы на вертолетную эвакуацию в случае наводнения, а собственных средств на оплату у группы нет. Туристы рассчитывают на скорейшую возможность выбраться из заблокированной деревни.

В прошлый раз наводнение произошло в Непале 26 августа. Наиболее серьезно пострадали северные районы. Половодье стало результатом землетрясения и последовавшего следом оползня. Стихия нарушила работу туристических маршрутов, которыми пользуются в том числе российские путешественники.

Тогда число погибших в стране достигло 1 355 человек. Еще около 4,8 тысячи человек числились пропавшими без вести.

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