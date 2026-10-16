На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9

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Подземные толчки магнитудой 6,9 зарегистрировали на юге Камчатки. В Петропавловске-Камчатском сейсмическое событие ощущалось силой до 5 баллов, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение произошло в 15:35 по местному времени (06:35 по московскому времени). Его эпицентр находился на суше, в 156 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского.

Согласно данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 138 километров. Координаты точки, в которой произошло землетрясение, – 51,8090 градуса северной широты и 157,4402 градуса восточной долготы.

Ранее землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Красногвардейском округе Ставропольского края. Жертв, разрушений в результате толчков не зафиксировано.