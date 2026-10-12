Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Ставропольском крае

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Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Красногвардейском округе Ставропольского края. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Сейсмособытие было зафиксировано на глубине 10 километров. Жертв, разрушений в результате толчков не зафиксировано. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области, в районе поселка Краснобродский. Информации о нарушении работы предприятий, расположенных на территории, связанной с сейсмологическим событием, не зарегистрировано.

Еще одно сейсмособытие было зафиксировано в акватории озера Байкал. Эпицентр землетрясения магнитудой 3,3 находился недалеко от села Гремячинск в Бурятии.