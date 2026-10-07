Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около побережья северных Курил

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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в ночь на 7 октября у побережья северных Курил. Подземные толчки ощутили жители острова Парамушир. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По словам сейсмолога, эпицентр находился в Тихом океане, в 149 километрах к востоку от необитаемого острова Матуа. Очаг залегал на глубине 20 километров под морским дном.

В Северо-Курильске сила подземных толчков составила до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Тихом океане, недалеко от побережья Камчатки. Эпицентр толчков находился в 212 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 23,7 километра.

Еще одно сейсмособытие силой 4,1 балла было зарегистрировано в сентябре в российской части Кавказского региона. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а его эпицентр находился в 21 километре к западо-юго-западу от Сочи.