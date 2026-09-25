Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 21 км от Сочи

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Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в российской части Кавказского региона. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 05:42 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 21 километре к западо-юго-западу от Сочи.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в восточной части Турции. Эпицентр подземных толчков находился в 24 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа, где проживают более 449 тысяч человек.

До этого землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 41 километре от Новороссийска. Эпицентр находился к северо-западу от города и в 12 километрах к юго-западу от станицы Варениковской в Краснодарском крае.