Землетрясение магнитудой 4,2 произошло рядом с Новороссийском

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Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в 41 километре от Новороссийска. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился к северо-западу от Новороссийска и в 12 километрах к юго-западу от станицы Варениковской в Краснодарском крае. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Сейсмологи продолжают следить за ситуацией.

Ранее под Искитимом в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр находился примерно в 12 километрах к востоку от города, а сила толчков в нем достигала 5,5 балла по шкале MSK-64.

По словам и. о. директора Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Виктора Соловьева, ничего катастрофического не случилось. Жители ближайших поселков могли ощутить лишь вибрацию, похожую на проезд тяжелого грузовика или поезда.