Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за обломков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев​

Из-за обнаружения обломков БПЛА ограничено движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил в MAX губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Ограничение введено от перекрестка Московского проспекта и Юго-Западной Окружной дороги. На месте сейчас задействованы подразделения министерства обороны и силовые ведомства.

По словам Евраева, в результате атаки на регион был поврежден нефтеперерабатывающий завод. Над областью всего уничтожили 65 дронов. В настоящее время пожары на НПЗ полностью ликвидированы.

Губернатор тем не менее призвал местных жителей дождаться окончания сигнала "Беспилотная опасность". Подразделения Минобороны РФ и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.

