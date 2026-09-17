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17 сентября, 09:24

Происшествия

В Красноярском крае ликвидировали убившего пенсионерку медведя

Фото: MAX/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

Медведя, напавшего на пенсионерку в деревне Верхний Кебеж Красноярского края, застрелили. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, зверя ликвидировали в 200 метрах южнее населенного пункта.

Охотовед Ермаковского округа Алексей Волков рассказал, что экспертиза содержимого желудка убитого животного позволит точно установить, совершило ли оно нападение на женщину. По его словам, косвенные признаки указывают на этого медведя.

"По признакам, скорее всего, он. Медведь пришел на место преступления", – добавил охотовед.

В единой дежурно-диспетчерской службе округа добавили ТАСС, что за 16 сентября зарегистрировано пять случаев выхода медведей к населенным пунктам.

Медведь убил 66-летнюю женщину в деревне Верхний Кебеж в ночь на 16 сентября. По данным следствия, зверь напал на пенсионерку, когда та вышла на веранду дома. От полученных травм пострадавшая умерла на месте. Погибшую обнаружила проходившая мимо соседка.

При этом в момент нападения в доме находилась подруга погибшей. Следствие уточнило, что она никого не видела и ничего не слышала.

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