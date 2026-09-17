Молодые россияне чаще всего выбирают Москву для туристических поездок по стране

Фото: пресс-служба Мостуризма

В Москве молодежный туризм занимает большую долю рынка, чем в среднем по миру: он обеспечивает четверть (26%) турпотока. А общемировой показатель, по данным Мостуризма, составляет 23%.

"За 2025 год столицу посетили около семи миллионов молодых путешественников. Почти 1,3 миллиона из них – иностранцы", – сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, Москва – самое популярное направление для поездок по России среди молодежи. Более половины туристов в возрасте от 18 до 35 лет, которые за последние три года путешествовали по стране, побывали в столице, на втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Сочи.

Кроме того, молодежь составляет 49% турпотока в Москву из стран дальнего зарубежья. В частности, на нее приходится 53% гостей из Китая и 56% – из Индии.

Молодых туристов привлекает насыщенная культурная программа города. Исследуя Москву, они проводят здесь больше времени, чем российские путешественники в целом: в среднем шесть дней против стандартных четырех-пяти.

Инфоцентры и цифровые сервисы для путешественников

В прошлом году столица приняла 26,5 миллиона гостей – на полмиллиона больше, чем в 2024-м. При этом 2,8 миллиона путешественников приезжали из других стран.

Город активно развивает инфраструктуру и сервисы для туристов. Например, у столицы есть официальный туристический портал Discover Moscow. Информация на нем представлена на нескольких языках. На платформе можно найти подборки музеев, афишу мероприятий и полезные советы для путешественников.

Во многих точках притяжения столицы открыты туристические центры "Москва". Например, они есть на Тверской площади, в парке "Зарядье", на Северном речном вокзале. Там путешественникам рассказывают о знаковых местах города, помогают составить прогулочные маршруты и подобрать экскурсии. В 2025 году посетители чаще всего интересовались такими объектами, как ВДНХ, кинопарк "Москино" и Парк Горького, Московский планетарий и Дом культуры "ГЭС-2".

Развитие сферы путешествий в городе соответствует целям национального проекта "Туризм и гостеприимство". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Ранее сообщалось, что в Москве с 25 по 27 сентября пройдет культурно-просветительская акция "Московские истории", приуроченная ко Всемирному дню туризма. Она объединит свыше 160 локаций – от музеев и театров до старинных усадеб. В частности, участники акции смогут побывать за кулисами Центрального академического театра Российской армии или познакомиться с историей Китай-города – одного из древнейших районов города.

