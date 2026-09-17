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17 сентября, 12:02

Происшествия

СК отказался возбуждать дело о смерти Тесака в СИЗО Челябинска

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти Максима Марцинкевича, известного как Тесак, в челябинском СИЗО. Об этом сообщил РИА Новости адвокат семьи погибшего Алексей Михальчик.

Защитник заявил, что после смерти националиста и сооснователя неформального общественного движения "Реструкт" (признано экстремистским и запрещено в России) было проведено несколько доследственных проверок и все они закончились отказом в возбуждении дела. Михальчик уточнил: проверка возобновлялась четыре раза, и только по жалобам защиты. Также он не исключил, что проверки могли проводиться и по другим основаниям.

Адвокат подчеркнул, что решение СК обжаловать не будет, но не потому, что согласился с версией следствия о самоубийстве.

"До сих пор и отец был уверен, и я уверен как человек, который с юридической стороны в этом разбирался, что уйти из жизни ему помогли", – сказал Михальчик.

Адвокат заявил, что защита настаивала на рассмотрении не только версии убийства, но и доведения до самоубийства. Марцинкевич ехал из Красноярска, а Челябинск был для него транзитной точкой.

В Красноярске он написал ряд явок с повинной, часть их которых СК позднее признал недостоверными. По словам адвоката, они предлагали начать расследование с Красноярска, установить сокамерников, выяснить, как он содержался и какие были повреждения.

Он также отметил, что "масса вопросов была к выявленным повреждениям" на теле Тесака. По мнению независимых экспертов, их характер "говорит о том, что к нему применялось насилие". Михальчик добавил, что основным человеком, который добивался правды, был отец Марцинкевича, но у него стало ухудшаться здоровье, и после его смерти все действия были приостановлены.

"Это связано не с тем, что согласились с версией СК, а с отсутствием человека, который хотел бы продолжать эти действия из числа родственников", – пояснил адвокат.

Кроме того, по словам Михальчика, в камере Тесака имелось видеонаблюдение, но записи так и не были получены. Он отметил, что следствие ссылалось на удар молнии, повредивший камеры за две недели до прибытия Марцинкевича в СИЗО.

В 2018 году Марцинкевича приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Дело касалось нападений на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. По версии следствия, движение "Реструкт" занималось поиском потенциальных педофилов и наркоторговцев, а через соцсети с ними устраивали встречи для "воспитательных бесед".

В 2012–2014 годах участники неформального движения, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами.

Утром 16 сентября 2020 года тело Марцинкевича было найдено в камере в исправительном учреждении Челябинска. Сообщалось, что он покончил с собой. Следственный комитет при этом уже тогда отверг предположения о криминальном характере смерти мужчины.

О смерти отца Тесака Сергея Марцинкевича стало известно 15 января 2026 года. По информации Михальчика, у него были проблемы с сердцем.

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