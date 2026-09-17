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17 сентября, 13:51

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JoBA: лутбоксы в видеоиграх связаны с перерасходом денег и финансовыми проблемами

Ученые рассказали о финансовых рисках внутриигровых покупок

Фото: 123RF.com/pitinan

Ученые из Университета Квинсленда в Австралии и Амстердамского свободного университета в Нидерландах изучили, как траты на виртуальные товары отражаются на финансовом положении геймеров. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в журнале Journal of Behavioral Addictions.

В международном опросе участвовали 1 522 взрослых игрока из пяти государств. Особое внимание специалисты уделили лутбоксам – внутриигровым покупкам со случайным содержимым.

Наиболее серьезные последствия зафиксировали у людей с высоким риском игрового расстройства. Они в 5,36 раза чаще тратили на игры больше запланированного и почти в восемь раз чаще сталкивались с существенными финансовыми проблемами. Около 80% таких участников признались в нерациональных расходах, а 77,8% заявили, что игры серьезно сказались на их бюджете. Среди геймеров с низким риском эти показатели составили 42,6 и 30,6% соответственно.

Финансовые последствия чаще отмечали участники исследования из Китая и Индонезии, чем игроки из США, Австралии и Нидерландов. Исследователи связывают эту разницу с особенностями азиатского рынка, где широко распространены бесплатные мобильные игры с активным продвижением внутриигровых покупок, стимулирующих регулярные траты.

Мужчины, согласно результатам работы, в среднем расходуют на видеоигры больше женщин, однако последствия для бюджета у представителей обоих полов оказались сопоставимыми. Ученые объясняют это экономическим неравенством – женщины в среднем получают меньший доход, поэтому даже относительно небольшие расходы на виртуальные предметы могут сильнее отражаться на их бюджете.

Отдельной группой риска исследователи назвали людей в возрасте от 18 до 40 лет. Геймеры старше 41 года осторожнее относятся к микротранзакциям и реже сталкиваются с нехваткой денег из-за расходов на игры.

Ученые также отметили изменение самой модели монетизации индустрии. За последнее десятилетие разработчики стали отходить от разовых покупок в пользу механизмов, которые стимулируют постоянные платежи. Лутбоксы и гача-механики предлагают игроку случайную награду за деньги, из-за чего внутриигровые покупки могут приобретать сходство с азартными играми – пользователь снова платит, рассчитывая получить редкий предмет.

Ранее эксперты рассказали о риске игровой зависимости у детей из-за внутриигровых покупок. По словам клинического психолога Дениса Автономова, подростки могут тратить на скины и артефакты сотни тысяч рублей, а механизм таких покупок в некоторых случаях напоминает работу игровых автоматов. Системный семейный психолог Татьяна Потемкина отмечала, что зависимость может развиваться на фоне нехватки внимания и общения в семье. Среди тревожных признаков она называла неконтролируемые траты, раздражительность, агрессию и ухудшение состояния при запрете играть.

Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко объяснял, что в бесплатных играх распространены модели pay-to-win, когда покупки дают преимущества, и pay to express yourself, предполагающая приобретение косметических предметов вроде скинов. По его словам, дети особенно часто выбирают второй вариант, поскольку редкие предметы помогают им самоутверждаться среди других игроков. Эксперт рекомендовал родителям устанавливать ограничения на внутриигровые расходы и интересоваться увлечениями детей.

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